Росія не досягає бажаних результатів на фронті, тому посилює тиск на Україну ударами по енергетиці та спробами внутрішньої дестабілізації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, Росія системно реалізує план, мета якого - змусити Україну капітулювати та погодитися на умови миру, які висуває Кремль. Серед вимог російського керівництва - повна окупація Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Веніславський зазначив, що від початку року російські війська не мають помітних успіхів на фронті. Їхнє просування, за його оцінкою, обмежується переважно "кіл-зоною" та сірою зоною. Тому Москва намагається досягти своїх цілей іншими способами, зокрема посилюючи тиск на українське населення.

Нардеп також звернув увагу на співвідношення втрат сторін. За офіційною статистикою, на окремих ділянках фронту на одного загиблого українського військовослужбовця припадає кілька десятків російських. Іноді цей показник, за його словами, сягає 50–70 до одного.

"Вони намагаються будь-якими способами та засобами окупувати максимальну кількість територій перед тим, як відбудеться якийсь прогрес у мирному діалозі", - зауважив Веніславський.

Водночас він заявив, що оцінює імовірність досягнення будь-яких стабільних умов припинення війни і справедливого миру до кінця зими досить песимістично.

"Тому що Росія робить ставку на те, щоб народ України був на межі виживання. І вони сподіваються, що це спонукає українську владу - президента, головнокомандувача, парламент - іти на поступки", - пояснив нардеп.

За словами Веніславського, Росія щороку намагається використати холодний період для максимального послаблення України. За даними українських розвідувальних органів, противник розглядає період із листопада до березня як найбільш сприятливий для ударів по економіці та критичній інфраструктурі.

Окрім атак на енергетичні об'єкти, Росія продовжує намагатися дестабілізувати ситуацію всередині України. Для цього вона використовує як власні інформаційні операції, так і внутрішні конфлікти та резонансні події.

Як приклад Веніславський навів конфлікти навколо територіальних центрів комплектування та ситуацію в Петропавлівській Борщагівці. Він уточнив, що наразі немає доказів того, що останній випадок був заздалегідь організований Росією. Однак противник, за його словами, активно використав цю подію у своїх пропагандистських ресурсах, щоб привернути увагу до проблем в Україні.

Депутат прогнозує, що Росія й надалі посилюватиме удари по українській території, зокрема по мирних населених пунктах та об'єктах, які не мають безпосереднього стосунку до бойових дій. Водночас він зазначив, що Україна має засоби для відповіді та, на його думку, застосовуватиме їх систематично.

Попри це, Веніславський не очікує швидкого мирного врегулювання. На його оцінку, наразі немає ознак того, що Росія може досягти своїх цілей військовим шляхом, тому Кремль намагатиметься компенсувати відсутність успіхів на фронті посиленням тиску на Україну.