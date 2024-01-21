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Росія повинна відчути, що агресор найбільше втрачає від агресії, - Зеленський

Неділя 21 січня 2024 21:44
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Росія повинна відчути, що агресор найбільше втрачає від агресії, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"За весь терор Росія буде відповідати - повинна відповісти. Без рішень Москви про початок цієї агресії, цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей. І тому так важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях", - заявив він.

Зеленський заявив, що на індивідуальному рівні має відповідати кожен воєнний злочинець та кожен терорист.

"І на рівні всієї держави-терориста - її активами і можливостями. Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор", - підкреслив він.

Передача Україні російських активів

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до третої річниці вторгнення Росії до України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 3 січня заявив, що Сполучені Штати, Євросоюз та інші країни впритул наблизилися до вирішення питання щодо спрямування заморожених на Заході активів Росії на відновлення України.

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