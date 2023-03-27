Росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони, - WSJ

За даними джерел видання, Сполучені Штати розглядають військовий альянс між Росією та Іраном як загрозу.

Можливість співпраці в галузі кібервійськ з'явилася після того, як Іран, за словами американських та іранських офіційних осіб, продав Росії безпілотники для використання в Україні, погодився надати Кремлю ракети малої дальності і постачав танкові та артилерійські снаряди на поле бою.

Тегеран звертається по кібердопомогу поряд із тим, що, за словами американських та іранських офіційних осіб, є запитом на десятки елітних російських бойових гелікоптерів і винищувачів, а також на допомогу в реалізації програми створення ракет дальнього радіусу дії.

Після початку війни Росія передала Ірану засоби зв'язку і спостереження, підслуховувальні пристрої, пристрої для прихованої зйомки і детектори брехні. Імовірно, відтоді Москва поділилася з Тегераном і більш досконалими технологіями, які дають змогу зламувати телефони та інше ПЗ, стверджують джерела видання.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Іран почав закуповувати у Росії винищувачі Су-35.

Раніше західна розвідка повідомляла, що Росія збирається передати Ірану винищувачі в обмін на дрони-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.