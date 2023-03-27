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Росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони, - WSJ

Фото: Росія забезпечує Іран кіберзброєю в обмін на дрони (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія допомагає Ірану отримати передові можливості цифрового спостереження, оскільки Тегеран прагне глибшої співпраці в галузі кібервійськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, Сполучені Штати розглядають військовий альянс між Росією та Іраном як загрозу.

Можливість співпраці в галузі кібервійськ з'явилася після того, як Іран, за словами американських та іранських офіційних осіб, продав Росії безпілотники для використання в Україні, погодився надати Кремлю ракети малої дальності і постачав танкові та артилерійські снаряди на поле бою.

Тегеран звертається по кібердопомогу поряд із тим, що, за словами американських та іранських офіційних осіб, є запитом на десятки елітних російських бойових гелікоптерів і винищувачів, а також на допомогу в реалізації програми створення ракет дальнього радіусу дії.

Після початку війни Росія передала Ірану засоби зв'язку і спостереження, підслуховувальні пристрої, пристрої для прихованої зйомки і детектори брехні. Імовірно, відтоді Москва поділилася з Тегераном і більш досконалими технологіями, які дають змогу зламувати телефони та інше ПЗ, стверджують джерела видання.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Іран почав закуповувати у Росії винищувачі Су-35.

Раніше західна розвідка повідомляла, що Росія збирається передати Ірану винищувачі в обмін на дрони-камікадзе.

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