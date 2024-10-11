Росія посилює наступальні операції у східних районах України, - британська розвідка

Ситуація на фронті

В останні місяці російські війська продовжують наступ на кількох ділянках фронту, зосереджуючи зусилля на Донеччині, особливо у напрямках на Покровськ, Курахове та Торецьк.

Нещодавно українські військові змушені були залишити Вугледар, щоб уникнути оточення.

За добу 10 жовтня на лінії фронту сталося 169 бойових зіткнень, найінтенсивніші бої велися на лиманському напрямі.

Окупантам також вдалося увійти до частини Торецька. Чому Росія націлилася на це місто – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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