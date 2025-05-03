Росія на порозі економічної кризи: прогноз української розвідки

У розвідці зазначили, що наступного тижня Держдума РФ розгляне урядовий законопроєкт про перегляд показників федерального бюджету. Основною причиною таких невідкладних дій є дисбаланс дохідної та видаткової частин бюджету.

Зокрема, посилення негативних тенденцій в економіці Росії є наслідком суттєвого перевищення рівня витрат над доходами. Насамперед, через необхідність фінансувати війну проти України.

"Через дисбаланс уряд РФ змушений переглянути федеральний бюджет на 2025 рік у бік збільшення його дефіциту на 250 % (з 12 до 42 мільярдів доларів США). При цьому Міністерство фінансів РФ декларує незмінність прогнозованого показника зростання ВВП - на рівні 2,5 %, пояснюючи свою логіку очікуваним "збільшенням ненафтогазових доходів"", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у СЗРУ, насправді це означає безпрецедентне зростання податкового тиску на бізнес в історії сучасної Росії. Так, для нормалізації ситуації в економіці, уряд РФ запланував збільшення надходжень від податку на доходи від фізичних осіб на 180%, податку на прибуток від підприємств - на 110%, а податку на додану вартість - на 17%. І це при тому, що до 30% підприємств малого та середнього бізнесу в Росії вже вже на межі банкрутства. До кінця 2025 року збільшення цього показника прогнозується до 50%.

"Згідно із заявою міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, "пріоритети бюджету РФ залишаються незмінними… всі цілі національного розвитку будуть виконані незалежно від зовнішніх умов і чинників…". Проте міністр фінансів замовчує той факт, що дохідна частина бюджету РФ більш ніж на 30 % залежить від експорту російської нафти. За перший квартал 2025 року нафта марки urals суттєво втратила в ціні", - пише розвідка.

Зокрема, станом на сьогодні закупки російської нафти у портах Приморськ і Новоросійськ коливаються на рівні 47-49 доларів США за барель, тоді як у бюджет була закладена вартість на рівні 69,7 доларів за барель. Таким чином, падіння нафтогазових доходів Росії у річному вираженні може становити до 30%, або 30-40 млрд доларів, що фактично дорівнює дефіциту бюджету РФ на цей рік.

"У контексті маніпулювання офіційною статистикою аналогічна ситуація з рівнем інфляції. Російський уряд закладає показник на рівні 7,6 %, тоді як за нашими оцінками, уже сьогодні реальна інфляція в Росії перевищує 20%", - резюмували в українській розвідці.