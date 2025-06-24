Росія з початку року скинула на свої та окуповані території майже 100 бомб, - ЗМІ

Російські літаки регулярно скидають авіабомби на територію РФ і тимчасово окуповані території. З початку року відомо про майже сотню таких випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra в Telegram .

За інформацією видання, у суботу, 21 червня, з російського бомбардувальника "позаштатно зійшла" півтонна бомба ФАБ-500. Вона впала на тимчасово окуповане селище Нова Оленівка під Докучаєвськом. Унаслідок цього було пошкоджено чотири приватні будинки. Загиблих і постраждалих, ймовірно, не було.

При цьому 11 червня півтонна авіабомба впала в город мешканки села Довгий Колодязь у Курській області.

Лише від початку місяця - у період із 2 до 21 червня - щонайменше ще 10 авіабомб "позаштатно зійшли" в районі тимчасово окупованих Дебальцевого, Макіївки, у Бєлгородській області і не тільки.

Astra зазначає, що від початку року відомо, що в Росії та на тимчасово окупованих територіях України впало щонайменше 94 авіабомби та ракети росіян.