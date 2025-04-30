Росія почала будівництво автомобільного мосту в Північну Корею

Росія і Північна Корея в середу почали будівництво автомобільного моста між двома країнами, який пройде через річку Туманна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міст будують поруч із наявним "Мостом Дружби" - залізничним мостом, який було введено в експлуатацію 1959 року після Корейської війни.
На церемонії, присвяченій початку будівництва нового моста, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що це значуща подія в російсько-північнокорейських відносинах.
Новий автомобільний міст, який обговорювався протягом багатьох років, матиме довжину 850 метрів і з'єднається з російською системою автодоріг. Його будівництво було погоджено під час візиту Володимира Путіна до Північної Кореї у 2024 році.
За даними російської газети "Коммерсантъ", міст буде готовий до літа 2026 року.
За словами Мішустіна, міст "дасть змогу підприємцям істотно збільшити обсяги перевезень і скоротити транспортні витрати, забезпечити надійне і стабільне постачання різної продукції, що сприятиме розширенню торговельно-економічного співробітництва".
Також створення мосту відкриє хороші перспективи для туризму, сказав Мішустін.
Річка Туманна в пониззі є прикордонною річкою між РФ і КНДР.
Нагадаємо, Північна Корея стала важливим постачальником Москви для війни проти України. Загалом було ідентифіковано 64 поставки в період із серпня 2023-го по березень 2025-го.
За цей час Пхеньян відправив на Росію:
Крім того, КНДР відправила на Росію понад 10 тисяч солдатів, значна частина з яких загинула в Курській області.
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