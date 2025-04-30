Росія почала будівництво автомобільного мосту в Північну Корею

Росія і Північна Корея в середу почали будівництво автомобільного моста між двома країнами, який пройде через річку Туманна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міст будують поруч із наявним "Мостом Дружби" - залізничним мостом, який було введено в експлуатацію 1959 року після Корейської війни.

На церемонії, присвяченій початку будівництва нового моста, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що це значуща подія в російсько-північнокорейських відносинах.

Новий автомобільний міст, який обговорювався протягом багатьох років, матиме довжину 850 метрів і з'єднається з російською системою автодоріг. Його будівництво було погоджено під час візиту Володимира Путіна до Північної Кореї у 2024 році.

За даними російської газети "Коммерсантъ", міст буде готовий до літа 2026 року.

За словами Мішустіна, міст "дасть змогу підприємцям істотно збільшити обсяги перевезень і скоротити транспортні витрати, забезпечити надійне і стабільне постачання різної продукції, що сприятиме розширенню торговельно-економічного співробітництва".

Також створення мосту відкриє хороші перспективи для туризму, сказав Мішустін.

Річка Туманна в пониззі є прикордонною річкою між РФ і КНДР.