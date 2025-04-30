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Росія почала будівництво автомобільного мосту в Північну Корею

Україна, Середа 30 квітня 2025 12:46
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Росія почала будівництво автомобільного мосту в Північну Корею Фото: Росія і КНДР почали будувати автомобільний міст (росЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Росія і Північна Корея в середу почали будівництво автомобільного моста між двома країнами, який пройде через річку Туманна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міст будують поруч із наявним "Мостом Дружби" - залізничним мостом, який було введено в експлуатацію 1959 року після Корейської війни.

На церемонії, присвяченій початку будівництва нового моста, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що це значуща подія в російсько-північнокорейських відносинах.

Новий автомобільний міст, який обговорювався протягом багатьох років, матиме довжину 850 метрів і з'єднається з російською системою автодоріг. Його будівництво було погоджено під час візиту Володимира Путіна до Північної Кореї у 2024 році.

За даними російської газети "Коммерсантъ", міст буде готовий до літа 2026 року.

За словами Мішустіна, міст "дасть змогу підприємцям істотно збільшити обсяги перевезень і скоротити транспортні витрати, забезпечити надійне і стабільне постачання різної продукції, що сприятиме розширенню торговельно-економічного співробітництва".

Також створення мосту відкриє хороші перспективи для туризму, сказав Мішустін.

Річка Туманна в пониззі є прикордонною річкою між РФ і КНДР.

Військові поставки

Нагадаємо, Північна Корея стала важливим постачальником Москви для війни проти України. Загалом було ідентифіковано 64 поставки в період із серпня 2023-го по березень 2025-го.

За цей час Пхеньян відправив на Росію:

  • понад 15,8 тисячі контейнерів, які містили від 4,2 млн до 5,8 млн боєприпасів;
  • "значну кількість" балістичних ракет малої дальності, 170-міліметрові самохідні гаубиці та близько 220 одиниць 240-міліметрових реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Крім того, КНДР відправила на Росію понад 10 тисяч солдатів, значна частина з яких загинула в Курській області.

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