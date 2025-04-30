Россия начала строительство автомобильного моста в Северную Корею

Россия и Северная Корея в среду начали строительство автомобильного моста между двумя странами, который пройдет через реку Туманная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мост строится рядом с существующим "Мостом Дружбы" - железнодорожным мостом, который был введен в эксплуатацию в 1959 году после Корейской войны.

На церемонии, посвященной началу строительства нового моста, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что это значимое событие в российско-северокорейских отношениях.

Новый автомобильный мост, который обсуждался в течение многих лет, будет иметь длину 850 метров и соединится с российской системой автодорог. Его строительство было согласовано во время визита Владимира Путина в Северную Корею в 2024 году.

По данным российской газеты "Коммерсантъ", мост будет готов к лету 2026 года.

По словам Мишустина, мост "позволит предпринимателям существенно увеличить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечить надежные и стабильные поставки различной продукции, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества"

Также создание моста откроет хорошие перспективы для туризма, сказал Мишустин.

Река Туманная в низовьях является пограничной рекой между РФ и КНДР.