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Россия начала строительство автомобильного моста в Северную Корею

Украина, Среда 30 апреля 2025 12:46
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Россия начала строительство автомобильного моста в Северную Корею Фото: Россия и КНДР начали строить автомобильный мост (росСМИ)
Автор: Александр Белоус

Россия и Северная Корея в среду начали строительство автомобильного моста между двумя странами, который пройдет через реку Туманная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мост строится рядом с существующим "Мостом Дружбы" - железнодорожным мостом, который был введен в эксплуатацию в 1959 году после Корейской войны.

На церемонии, посвященной началу строительства нового моста, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что это значимое событие в российско-северокорейских отношениях.

Новый автомобильный мост, который обсуждался в течение многих лет, будет иметь длину 850 метров и соединится с российской системой автодорог. Его строительство было согласовано во время визита Владимира Путина в Северную Корею в 2024 году.

По данным российской газеты "Коммерсантъ", мост будет готов к лету 2026 года.

По словам Мишустина, мост "позволит предпринимателям существенно увеличить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечить надежные и стабильные поставки различной продукции, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества"

Также создание моста откроет хорошие перспективы для туризма, сказал Мишустин.

Река Туманная в низовьях является пограничной рекой между РФ и КНДР.

Военные поставки

Напомним, Северная Корея стала важным поставщиком Москвы для войны против Украины. Всего было идентифицировано 64 поставки в период с августа 2023-го по март 2025-го.

За это время Пхеньян отправил на Россию:

  • более 15,8 тысячи контейнеров, которые содержали от 4,2 млн до 5,8 млн боеприпасов;
  • "значительное количество" баллистических ракет малой дальности, 170-миллиметровые самоходные гаубицы и около 220 единиц 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Кроме того, КНДР отправила на Россию более 10 тысяч солдат, значительная часть из которых погибла в Курской области.

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