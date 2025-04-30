Россия начала строительство автомобильного моста в Северную Корею
Россия и Северная Корея в среду начали строительство автомобильного моста между двумя странами, который пройдет через реку Туманная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Мост строится рядом с существующим "Мостом Дружбы" - железнодорожным мостом, который был введен в эксплуатацию в 1959 году после Корейской войны.
На церемонии, посвященной началу строительства нового моста, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что это значимое событие в российско-северокорейских отношениях.
Новый автомобильный мост, который обсуждался в течение многих лет, будет иметь длину 850 метров и соединится с российской системой автодорог. Его строительство было согласовано во время визита Владимира Путина в Северную Корею в 2024 году.
По данным российской газеты "Коммерсантъ", мост будет готов к лету 2026 года.
По словам Мишустина, мост "позволит предпринимателям существенно увеличить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечить надежные и стабильные поставки различной продукции, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества"
Также создание моста откроет хорошие перспективы для туризма, сказал Мишустин.
Река Туманная в низовьях является пограничной рекой между РФ и КНДР.
Военные поставки
Напомним, Северная Корея стала важным поставщиком Москвы для войны против Украины. Всего было идентифицировано 64 поставки в период с августа 2023-го по март 2025-го.
За это время Пхеньян отправил на Россию:
- более 15,8 тысячи контейнеров, которые содержали от 4,2 млн до 5,8 млн боеприпасов;
- "значительное количество" баллистических ракет малой дальности, 170-миллиметровые самоходные гаубицы и около 220 единиц 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Кроме того, КНДР отправила на Россию более 10 тысяч солдат, значительная часть из которых погибла в Курской области.
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