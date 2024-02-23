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Росія планує виготовити майже 3 млн артснарядів протягом року, - ГУР

Фото: Росія планує виготовити майже 3 млн артснарядів протягом року (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Минулого року Російська Федерація виготовила близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм, а цього року хочуть вийти на кількість - 2,7 млн.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Наша оцінка така: росіяни виготовили минулого року - просто виконали державне оборонне замовлення - це близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм, 152 мм. Але це плани. Подивимося, чи будуть вони здійснені", - сказав Скібіцький.

Скібіцький додав, що озвучені обсяги потребують модернізації виробництва, і важливу роль у протистоянні цьому відіграють санкції.

"Ми просимо партнерів, що санкції мають бути спрямовані на верстати, на матеріали, з яких виробляють електронні чипи, мікросхеми тощо. Тож це дуже широкий спектр, у цьому напрямі нині працює і Головне управління розвідки, і вся наша розвідувальна спільнота. Це стосується всього, що пов'язано з виробництвом озброєння. І я вже не кажу про кількість підприємств, які Росія залучила у виробництво", - зазначив генерал-майор.

Він наголосив, що десятки підприємств, компаній пов'язані з виробництвом того чи іншого боєприпасу, чи виду озброєння й техніки.

Нові санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, 21 лютого стало відомо, що посли країн Європейського союзу прийняли 13 пакет санкції проти Росії.

А вже сьогодні ЄС прийняв 13-й пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, ще у січні Євросоюз почав обговорювати запровадження 13-го пакету санкцій проти РФ. Обмеження хотіли затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, що, власне, і сталося.

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