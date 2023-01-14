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Росія підняла стратегічну авіацію. Україною шириться повітряна тривога

Фото: РФ підняла у повітря стратегічні бомбардувальники (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники. Тим часом Україною шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

За його словами, ворог підняв у небо 17 бомбардувальників, ймовірно Ту-95.

"17 Ту у повітря", - написав Кім у своїх соцмережах.

При цьому голова Черкаської ОВА Ігор Табурець попереджає про можливий масований ракетний удар.

"Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги з 12:00", - зазначив він у Telegram.

Також заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначає, що очікується масований ракетний удар, не виключена можливість зміни початкового курсу ворожих ракет.

Водночас повітряну тривогу в Україн оголосили у частині північних та центральних регіонів, а саме у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Станом на 11:05 у регіонах скасували повітряну тривогу.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по Києву, відомо, що є влучання в об’єкт інфраструктури. Уламки збитих ракет впали у нежилу будівлю у Голосіївському районі та на авто у Дарницькому районі столиці.

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