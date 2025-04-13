Росія перейшла межу: у Трампа відреагували на удар РФ по Сумах

Удар Росії по Сумах

Нагадаємо, сьогодні у Вербну неділю, 13 квітня, росіяни вдарили по Сумах двома балістичними ракетами. Під ударом опинився центр міста, де в момент удару було багато людей на вулиці, автомобілях і громадському транспорті.

Станом на 15:35, кількість постраждалих становить уже 99 осіб, з них 11 - діти. Крім того, кількість загиблих зросла до 32 (раніше було відомо про 31 загиблого).

Найбільше в цій атаці постраждали люди в тролейбусі, оскільки він був поруч з епіцентром одного з ударів. Унаслідок атаки майже всі, хто був в електротранспорті - загинули.

Детальніше про атаку РФ по Сумам - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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