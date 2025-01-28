Росія перетворює українських дітей на знаряддя війни, - ОП

Росія перетворює українських дітей на знаряддя війни через три жорстокі етапи: фізичне вилучення, знищення ідентичності та мілітаризацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника з питань комунікацій керівника Офісу президента України Дарії Зарівної.

"Вчора взяла участь у панельній дискусії "Викрадені, щоб убивати: озброєння українських дітей Росією" на базі Українського дому в Давосі. Говорила про системну стратегію Росії щодо українських дітей. Це не просто випадкові викрадення – це цілеспрямована політика знищення майбутнього України. РФ перетворює наших дітей на знаряддя війни через три жорстокі етапи: фізичне вилучення, cтертя ідентичності та мілітаризацію", - зазначила Зарівна.

На панелі також виступали відомі українські та міжнародні експерти – Леді Гелена Кеннеді, відома британська правозахисниця та співголова Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, Натаніель Реймонд з Єльської гуманітарної дослідницької лабораторії, Микола Кулеба, засновник фонду "Save Ukraine", та Кайса Оллонгрен, колишня міністерка оборони Нідерландів.

"Станом на сьогодні в рамках ініціативи Bring Kids Back UA ми вже повернули 1 037 дітей. Ще тисячі українських дітей досі залишаються в Росії або окупації, піддаючись систематичній індоктринації та мілітаризації. Працюємо над тим, щоб повернути всіх", - додала радник керівника Офісу президента.