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Росія перетворила зернову угоду на засіб тероризму, - експерт

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П'ятниця 04 серпня 2023 18:49
Росія перетворила зернову угоду на засіб тероризму, - експерт Фото: Росія перетворила зернову угоду на засіб тероризму (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Через відсутність досягнень на полі бою Росія вдається до відвертого терору цивільного населення, і буде й надалі використовувати для цього зернову угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військового експерта Олександра Мусієнка.

"Росія то виходить, то заходить із Зернової угоди через істерію і відсутність військового рішення на полі бою. Контрнаступ, який, по їх версії, вже мав би закінчитися, триває, і відповідно вони думають: давайте ми спробуємо зараз потероризувати і нанести максимальні збитки, щоб деморалізувати українців. Зернова угода - хороший для цього привід. І, на жаль, нам треба розуміти, що ця тактика терору проти цивільного населення буде застосовуватися ворогом і надалі. Тому що поки триває війна, для них це опція, яка є столі, і яку вони будуть намагатися використовувати", - переконаний експерт.

Він також позитивно оцінив заяву Міністерства оборони щодо того, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Водночас він зауважив: такі заяви не мають бути голослівними.

"Я прихильник саме такого сценарію. А важливо, щоб наші заяви йшли синхронно з тим, що відбувається, і підтримувалися реальними справами. Тобто, щоб ці удари були. Якщо ми говоримо про море - розрахунок, звичайно, на протикорабельні ракети та на надводні дрони. Це доволі перспективний, хороший вид зброї, на який особисто я покладаю великі надії, що вони зрештою будуть топити російські кораблі. Друге - це протикорабельні ракети, а третє - це дрони повітряні і авіація. У росії абсолютна домінанта в Чорному морі над нами з точки зору кораблів і підводних човнів, але ми розвинули наші спроможності", - підкреслив Мусієнко.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков заявив, що Україна потребує вільного морського експорту, і закликав міжнародну спільноту об’єднатися для розблокування українських портів для всіх видів вантажів.

Своєю чергою, народний депутат, перший заступник голови Комітету з транспорту та інфраструктури ВР Юлія Клименко заявила, що Україна ще півтора роки тому мала почати докладати зусиль, щоб зупинити російське піратство на Чорному морі і домогтися відкриття портів.

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