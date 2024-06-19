Росія перекинула майже всі війська з-під фінського кордону на війну в Україну, - Yle

Росія погрожувала Фінляндії "наслідками" у разі її вступу до НАТО та обіцяла наростити військову присутність біля кордону, але наразі військові бази в цьому регіоні більш порожні, ніж рік тому.

"В середньому 80% техніки та солдатів перекинули на війну проти України," – повідомляє джерело мовника в розвідці.

Частка виведених російських військових і техніки залежить від конкретної бази, сезону та проведення навчань. На базах залишилися переважно інструктори та новобранці, оскільки контрактників відправили на війну.

За словами джерела Yle, Росія "вигрібає" техніку та військових зі своїх баз не лише біля фінського кордону, але й по всій території країни, за винятком Підмосков’я.

Фото: військові бази РФ на кордоні з Фінляндією (yle.fi)

Мовник Yle отримав супутникові знімки російських баз, які підтверджують ці зміни. На військовій базі під Петрозаводськом, станом на травень 2024 року, порівняно з червнем 2023 року, зникли десятки одиниць техніки. Крім того, з'явився новий ангар, якого раніше не було, і техніка більше не стоїть просто неба.

Знімки з Каук'ярві на Карельському перешийку (нині перейменоване росіянами на Кам'янку) показують численні намети для проживання особового складу, ймовірно мобілізованих або призовників, які проходять базову підготовку.

За словами джерела в розвідці, система ППО навколо Санкт-Петербурга залишається досить сильною.

Фото: військові бази РФ на кордоні з Фінляндією (yle.fi)

Відносини Фінляндії та Росії

Відносини між Фінляндією та Росією з 2022 року значно загострилися на тлі геополітичних подій, зокрема через вторгнення Росії в Україну та вступ Фінляндії до НАТО.

У травні 2022 року Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до НАТО. Це рішення було мотивоване зростаючою загрозою з боку Росії та прагненням забезпечити національну безпеку. Росія відповіла погрозами військових заходів у відповідь.

У квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала членом НАТО, що значно посилило її безпекові гарантії. Цей крок розглядався Росією як серйозний виклик її стратегічним інтересам у регіоні.

Фінляндія підтримала санкції, введені Європейським Союзом проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Це включало економічні обмеження, заборону на торгівлю певними товарами та замороження активів.

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