Росія перекидає колони військової техніки до прикордоння Бєлгородської області

Як заявляють місцеві жителі, колона тягачів з танками рухалась в бік прикордонного міста Шебекіно. Техніка була накрита маскувальними сітками.

Ситуація у Шебекіно

Раніше губернатор Бєлгородської області заявляв, що у місті уламки артилерійських снарядів пошкодили один автомобіль та ділянку дорожнього полотна. Є урвища на лінії електропередачі.

Ситуація у Бєлгородській області

Влада РФ в черговий раз заявила про масовані обстріли прикордонного міста Шебекіно в Бєлгородській області. За словами губернатора Гладкова, ситуація у місті - "погіршується". Також він розповів, що повідомив про ситуацію російському диктатору Володимиру Путіну.

Додамо також, що місто прикордонне місто Шебекіно останнім часом часто перебуває під обстрілами, в яких місцева влада постійно звинувачує ЗСУ. Днями губернатор Гладков заявив, що особисто потрапив під обстріл.

Зазначимо, що в Україні категорично заперечують причетність до таких атак.

Детально про те, що відбувається у Бєлгородській області читайте у матеріалі РБК-Україна - "Новий рейд та Шебекіно у вогні. Що відбувається у Бєлгородській області".