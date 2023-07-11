Росія на окупованих територіях створює мережу пропагандистів, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

За даними Центру, ще з початку повномасштабного вторгнення ворог створив низку псевдомісцевих ЗМІ які були під контролем окупантів. Однак для повноцінного функціонування цих ЗМІ й подальшого їх розширення не вистачає пропагандистів.

Так, в Запорізькій й Херсонські області окупанти досі не змогли запустити філіали ВГТРК (окупаційний пропагандистський холдинг) через відсутність персоналу. При цьому росіяни створюють "різноманітні навчальні центри", які фінансуються з Кремля задля пошуку "молодих й талановитих журналістів".

Фактично у ці центри потрапляє молодь в пошуках слави й легких грошей. Один з пропагандистських центрів запрацював в Мелітополі.

Українці в окупації

Мирні мешканці, які залишилися в окупованих населених пунктах, здебільшого не підтримують російських загарбників, чинять їм спротив та активно підтримують українську сторону.

Зокрема, активне населення допомагає українським військовим із завданням ударів по скупченнях російських військових, їхньої техніки та складах боєприпасів.

Проте є й ті, хто перейшов на бік окупантів. Вони можуть повідомляти росіянам про переміщення українських військ та техніки, коригувати ракетні удари чи "здавати" адреси українських партизанів.

Зеленський зазначав, що усі, хто допомагає росіянам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання, та має відповідати перед усім міжнародним співтовариством.

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