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Росія оголосила у розшук журналіста Bellingcat Христо Грозєва

Фото: журналіст Bellingcat Христо Грозєв (twitter.com/christogrozev)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук журналіста-розслідувача проекту Bellingcat Христа Грозєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

У базі даних МВС РФ не зазначено, за якою саме статтею КК розшукується Грозєв.

Проте, як повідомляє "Медуза", журналіста звинувачують у поширенні "фейків про російську армію".

Крім того, у липні стало відомо, що ФСБ звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка нібито планувала викрасти російський військовий літак.

Нагадаємо, раніше Христо Грозєв заявляв, що президент РФ Володимир Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні. Він розповів, що під неї потрапили щонайменше 150 офіцерів 5-ї служби, котрі займалися "українським питанням".

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