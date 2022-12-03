Росія оголосила обмеження цін на її нафту "нелегітимним"

Росія вважає запровадження країнами Заходу цінової стелі її нафту "небезпечним і нелегітимним інструментом". У Москві впевнені, що зможуть і надалі продавати сировину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства РФ у Вашингтоні Telegram.

У заяві йдеться, що обмеження ціни - це порушення "базових принципів функціонування вільних ринків", що призведе до посилення невизначеності та підвищення витрат для споживачів сировини.

"Незалежно від нинішніх "загравань" із небезпечним та нелегітимним інструментом впевнені в тому, що наша нафта продовжить користуватися попитом", - вважають у посольстві.

Коаліція західних країн на чолі з групою країн G7 погодилася обмежити ціну на російську морську нафту на рівні 60 доларів за барель, оскільки вони прагнуть обмежити доходи Москви та обмежити її можливості фінансувати вторгнення в Україну.

Обмеження цін G7 дозволить країнам, які не входять до ЄС, продовжувати імпортувати російську сиру нафту морським шляхом, але заборонить судноплавним, страховим і перестрахувальним компаніям обробляти вантажі російської нафти по всьому світу, якщо вона не продається за ціною, нижчою від граничної ціни.

Президент Росії Володимир Путін і високопосадовці кремлівських чиновників неодноразово заявляли, що не поставлятимуть нафту в країни, які вводять цінову стелю.