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Росія в очікуванні наступу ЗСУ побудувала три лінії оборони, - британська розвідка

Фото: наступ ЗСУ зіткнеться з обороною (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В останні тижні Росія продовжує будувати велику лінійну оборону у Запорізькій області на півдні України. Швидше за все, цей район відповідає Південне угруповання військ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, наразі Росія завершила створення трьох рівнів оборонних зон приблизно на 120 км у цьому секторі. Вони складаються з передньої лінії передових бойових позицій, а потім двох зон майже безперервної, складнішої оборони. Кожна зона знаходиться приблизно на 10-20 км за тією, що попереду.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, доклала значних зусиль для цих оборонних споруд, тому що переконана, що Україна розглядає можливість атаки на місто Мелітополь.

"Оборона потенційно може стати серйозною перешкодою, але її корисність майже повністю залежить від її підтримки достатньою кількістю артилерії та особового складу. Залишається незрозумілим, чи може Південне угруповання військ Росії зараз зібрати ці ресурси", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, в останні тижні нестача артилерійських боєприпасів у Росії загострилася настільки, що на багатьох ділянках фронту діють дуже низькі норми.

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