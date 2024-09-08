Росія обстріляла Дергачі касетними ракетами: є загиблі та постраждалі

Обстріл відбувся приблизно о 17:23. За словами Задоренка, через атаку у приватному секторі Дергачів спалахнули пожежі.

"Попередньо удари завдавались ракетами з боєприпасами касетного типу", - уточнив він.

Станом на 17:45 стало відомо про двох поранених чоловіків, їм почали надавати медичну допомоги. Через хвилину Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 4-х.

О 18:19 Задоренко повідомив про як мінімум 10 постраждалих. Серед них була і дитина.

"Усім постраждалим надається медична допомога", - зазначив він.

У свою чергу, Синєгубов підтвердив інформацію та додав, крім 10 постраждалих, внаслідок удару РФ загинула 76-річна жінка.