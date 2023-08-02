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Росія обмежила рух суден Керченською протокою

Ілюстративне фото: Росія обмежила рух суден Керченською протокою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Росії сьогодні, 2 серпня, увечері ввела обмеження для руху суден Керченською протокою.

Про це сказано у заяві Міністерства оборони Росії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

У відомстві розповіли, що рух підводних та надводних суден, а також літальних апаратів Керченською протокою обмежений.

Виняток запровадили лише для суден, які йдуть у світлий час доби рекомендованими шляхами через Керченську протоку транзитом або до місцевих портів.

При цьому для суден, що прямують з Чорного моря, створено район огляду.

Паніка в районі Керченської протоки

Нагадаємо, останні кілька днів у районі Керченської протоки відбуваються надзвичайні події. Зокрема, на Кримському мосту лунала повітряна тривога, його неодноразово перекривали, а судна не пускали у протоку.

Також 17 липня на Кримському мосту сталися вибухи, через які було пошкоджено дорожнє полотно.

Джерело РБК-Україна в Службі безпеки України стверджувало, що причина вибухів - атака надводних дронів, яку організувала СБУ разом із Військово-морськими силами.

 

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Російська ФедераціяКерченский мост