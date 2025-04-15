Росія облаштувала в Курській області "антидронові коридори", але ЗСУ знайшли лазівки

Він нагадав, що українські підрозділи, зокрема Держприкордонслужби, активно застосовують дрони для знищення ворогів на території Росії.

"У межах Курської області був створений антидроновий коридор. Ворог облаштовує такі коридори для того, щоб запобігти ударам по техніці, яка пересувається цими коридорами, оберігаючи її від наших повітряних засобів, якими ми можемо дотягнутися на територію Росії", - уточнив Демченко.

Але, незважаючи на це, українські воїни продовжують знищувати техніку, яка пересувається такими коридорами.

"Неодноразово наші хлопці, вже будучи навченими керувати дронами, знищували техніку, яка рухалася цими коридорами, а також ті групи, які їх облаштовували", - зазначив речник ДПСУ.

Він запевнив, що українські воїни й надалі знищуватимуть "антидронові коридори", щоб у ворога не було можливості вільно пересуватися біля кордону з Україною.