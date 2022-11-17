Росія обклала податками окуповані території і хоче ввести рубльову зону

Днями фіскальна служба росіян оприлюднила реквізити, куди місцевий бізнес з тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей має платити податки.

Російські окупанти таким чином "вимивають" із захоплених регіонів кошти населення і намагаються ввести рубльову зону. При цьому вони не приховують, що податки необхідно перераховувати на рахунки Федерального казначейства Тульської області, звідки вони йдуть на фінансування війни.

"Водночас зворотні бюджетні трансферти Росія подає як допомогу від різних регіонів. Маніпулюючи тим фактом, що допомога не знадобилась б, якби окупанти не грабували та знищували регіон. Та головне - схоже, що РФ сама не вірить в те, що вона тут назавжди. Адже такі дії вказують на типову поведінку окупантів - грабувати та обкладати населення даниною, поки є час", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Крім того, Центр повідомляє, що ворог має проблеми з банком крові на тимчасово окупованих територіях і планує залучити для вирішення питання місцевих мешканців.

"Так, у Донецькій області департамент охорони здоров’я в окупаційній адміністрації вже оголосив що з 21 листопада по 1 грудня відбуватиметься акція з "добровільної" здачі крові. Великі підприємства, а також комунальні заклади вже отримали план по кількості працівників, які мають "добровільно" здати кров", - додають у Центрі.

У ЦНС наголошують, що оскільки у Донецькому регіоні триває посилена мобілізація, чоловіків, які стануть "добровільними" донорами, можуть направити на проходження медкомісії з подальшим призовом на службу в армію ворога.

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій за можливістю залишити регіон до його деокупації ЗСУ.