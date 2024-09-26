Росія навряд чи застосує ядерну зброю, заяви Путіна про це є тактикою стримування, - ISW

Заяви диктатора Володимира Путіна щодо намірів застосувати ядерну зброю є спробою стримати країни Заходу. Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або будь-де у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на нещодавні погрози Путіна спровокувати ядерну конфронтацію між Росією та країнами Заходу та пояснили їх спробою посилити контроль над ухваленням рішення на Заході, а також прагненням не допустити, щоб країни-партнери дозволили ЗСУ використовувати західні озброєння для ударів по території РФ.

Аналітики ISW не виключають, що Путін, імовірно, має намір вдихнути нове життя в набридлу інформаційну операцію Кремля з брязкання "ядерною шаблею" та викликати нову хвилю паніки серед західних політиків в особливо критичний момент політичних дискусій про здатність України застосувати надану Заходом зброю для ударів по РФ.

У звіті нагадали, що чиновники Кремля регулярно посилаються на погано завуальовані загрози ядерного протистояння між Росією і Заходом під час ключових моментів західних політичних дебатів щодо подальшої військової допомоги Україні. Зокрема, ця тактика застосовується під час нинішніх дебатів про право України використовувати надані Заходом системи для нанесення дальніх ударів по російських військових об'єктах. Метою є викликати страх у тих, хто ухвалює рішення.

"В ISW вважають, що російське ядерне брязкання шаблями є частиною зусиль Кремля зі сприяння стримуванню Заходу, а не свідченням готовності Росії застосувати ядерну зброю. Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або деінде", - йдеться у звіті.