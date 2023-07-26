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Росія направила корвет на перехоплення торгових суден у Чорному морі, - британська розвідка

Фото: корвет "Сергей Котов" (РосСМІ)
Автор: Олександр Білоус

Чорноморський флот Росії змінив свою позицію після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, і готується запровадити блокаду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, сучасний корвет "Сергей Котов" знаходиться у південній частині Чорного моря для патрулювання морського шляху між Босфором та Одесою.

За даними британської розвідки, існує реальна можливість того, що він увійде до складу оперативної групи з перехоплення торгових суден, які, на думку Росії, прямують до України.

"Чорноморська зернова ініціатива скоротила залучення Чорного моря до війни. Тепер існує ймовірність збільшення інтенсивності та масштабів насильства в цьому районі", - зазначають у Міноборони Росії.

"Сергей Котов"

Нагадаємо, напередодні російське військове відомство заявило про атаку українських морських дронів на корвет "Сергей Котов" у Чорному морі. Судно знаходилося за 370 кілометрів від Севастополя.

Стверджується, що атака була відбита, і обидва "дистанційно-керовані катери противника" нібито знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля.

Атаки Росії по портах

Після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, наносяться ракетні удари по Одесі та області.

За даними британської розвідки, у період із серпня 2022 року по червень 2023 року, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, Росія загалом утримувалася від завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в південних портах.

Проте від початку війни удари Росії характеризувались "поганою розвідкою та неефективним процесом націлювання", зазначають у Міноборони Британії.

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Черноморский флотВійна Росії проти України