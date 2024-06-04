Росія намагалась дестабілізувати ситуацію в українських в'язницях через свого "злочинця в законі"

Рубель повідомив, що Україна бачить тенденцію росіян до використання їх "ворів в законі" для того, щоб впливати та певною мірою контролювати процеси в організованій злочинності на території України.

"На сьогодні у нас достатньо інструментів для того, щоб бути на крок попереду і запобігати будь-яким спробам підірвати національну безпеку та дестабілізувати ситуацію в країні", - наголосив він.

За даними начальника Департаменту, на початку повномасштабного вторгнення нацполіція проводила відпрацювання у певних регіонах країни, де стало розуміло, що через зв’язки з криміналітетом може бути розхитування ситуації на тих територіях.

"Ми слідкуємо за тим, що відбуваються у кримінальному світі, а особливо - за діями його "очільників". До прикладу, є такий "вор в законі" - Захарій Калашов ("Шакро Молодой", найавторитетніший "вор" на території всього пострадянського простору - ред.). У березні 2024 року він був достроково звільнений із тюрми у РФ і планував дестабілізувати ситуацію в українських в’язницях - підтримати РФ, так би мовити. Ми розуміємо, що він у тісному зв'язку з російськими спецслужбами, тому що так просто він би не вийшов з в'язниці", - пояснив Рубель.

Він зауважив, що саме через Калашова росіяни хотіли вплинути на українські тюрми.

"Банально, зробити бунти в СІЗО, у колоніях. Спрацювали на випередження і цього не вийшло - ми повністю контролюємо цю ситуацію", - сказав начальник Департаменту.