Росія намагається прорвати трасу "Покровськ - Костянтинівка": яка ситуація зараз

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону .

"Вона (ситуація - ред.) є небезпечною, вони намагаються її (трасу "Покровськ - Костянтинівка", - ред.) перетнути. Вони активно зараз атакують по всьому напрямку", - розповів він.

За словами Трегубова, якщо раніше більш активно спостерігались спроби росіян обійти Покровськ із західного боку, то тут зараз трішки змістився фокус уваги на схід від міста.

"На трасу "Покровськ - Костянтинівка", яка трішки далі від міста, принаймні та її ділянка (десь посередині між Покровськом, Мирноградом і Костянтинівкою), на якій вони намагаються прориватися", - сказав Трегубов.

Наразі, за даними спікера, українські війська роблять все, щоб стримати окупантів.