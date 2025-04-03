Росія намагається прорвати трасу "Покровськ - Костянтинівка": яка ситуація зараз
Російська армія намагається прорвати трасу "Покровськ - Костянтинівка". Наразі ситуація на автошляху є небезпечною.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Вона (ситуація - ред.) є небезпечною, вони намагаються її (трасу "Покровськ - Костянтинівка", - ред.) перетнути. Вони активно зараз атакують по всьому напрямку", - розповів він.
За словами Трегубова, якщо раніше більш активно спостерігались спроби росіян обійти Покровськ із західного боку, то тут зараз трішки змістився фокус уваги на схід від міста.
"На трасу "Покровськ - Костянтинівка", яка трішки далі від міста, принаймні та її ділянка (десь посередині між Покровськом, Мирноградом і Костянтинівкою), на якій вони намагаються прориватися", - сказав Трегубов.
Наразі, за даними спікера, українські війська роблять все, щоб стримати окупантів.
Ситуація на Покровському напрямку
За добу 2 квітня на фронті в Україні відбулося 216 бойових зіткнень. При цьому більшість штурмів окупанти провели на Покровському напрямку.
Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 80 атак РФ. Це сталося в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Нова Праця, Котлине, Вдале, Котлярівка, Успенівка та Андріївка.
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