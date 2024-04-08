Росія набирає лікарів з Африки через війну та мобілізацію, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, 3 квітня голова Держдуми Росії заявив про нестачу 30 тисяч лікарів, причому у районних лікарнях дефіцит становить приблизно 50%. Це більше, ніж 26,5 тисячі у листопаді 2023 року.

За даними британської розвідки, нинішній брак пояснюється тим, що деякі медичні працівники працюють у приватному секторі, інші залишили країну. Після мобілізації у вересні 2022 року лікарів прямо попередили не залишати країну. До 2% російських лікарів та медичних працівників залишили Росію, щоб уникнути призову.

За оцінками січня 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7500, виною тому довгий робочий день та низька заробітна плата. За даними Центру аналізу європейської політики, щоб вирішити цю проблему, Росія набирає співробітників із африканських країн з обмеженим підтвердженням кваліфікації.

"Основні ресурси та фінансові зобов'язання щодо підтримки війни Росії в Україні негативно впливають на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Число медичних працівників у Росії продовжуватиме скорочуватися протягом 2024 року. Залучення медичного персоналу ззовні з обмеженою перевіркою кваліфікації створює потенціал для деградації клінічної практики", - зазначають у Міноборони Британії.

Мобілізація на території Росії

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія пропонує законопроект про підвищення віку військовослужбовців за контрактом, у тому числі покликаних до червня 2023 року, до 65 років та до 70 років для офіцерів.

За даними сайту World Data, довоєнна тривалість життя російських чоловіків у 2021 році становила 64,2 роки. Таким чином, цей захід дає цим військовослужбовцям фактично довічний контракт.

За даними "Левада-центру", підтримка мешканцями Росії війни залишається стабільно високою з лютого 2022 року. У січні 2024 року більшість опитаних (77%) підтримують війну проти України, не підтримують – 16% респондентів.