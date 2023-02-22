UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія може мобілізувати ще 1 млн осіб, - розвідка Німеччини

Фото: Росія може мобілізувати ще 1 млн осіб (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Redaktionsnetzwerk Deutschland, про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль.

Восени 2022 року було мобілізовано близько 300 тисяч осіб, частина ще проходить навчання, частина вже спрямована на поле бою, зазначив Каль.

"Мобілізаційний потенціал Росії - резерв до мільйона людей, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне", - зазначив глава BND.

Водночас президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів, вважає керівник німецької спецслужби.

Зараз Путін прагне прийняти рішення на полі бою і реалізувати якнайбільше переваг, щоб надалі, можливо, диктувати мир на своїх умовах, припускає Каль.

Війна у багатьох аспектах виявилася зовсім не такою, як вважали у Москві, Києві та на Заході, додав глава BND.

За його словами, спочатку Росія вважала, що зможе встановити контроль над сусідньою країною невеликою кількістю "точних військових, скоріше символічних та демонстративних дій".

Однак зробити це не вдалося, що дало українській стороні значну ситуаційну перевагу, зазначив Каль. Лише набагато пізніше російська армія змогла застосувати свою чисельну перевагу у справі, наголосив він.

Українській армії, як і раніше, вдається ефективно оборонятися від сил РФ, зазначив голова німецької спецслужби. Але у довгостроковій перспективі успіх української сторони залежить від неослабної підтримки Заходу, додав Каль.

На Донбас, на якому зосереджено основну увагу армії РФ, прибуває дедалі більше російських військ, зазначив керівник BND.

Нагадаємо, як нещодавно писало видання NYT, російський диктатор Володимир Путін незабаром може мобілізувати ще сотні тисяч людей на додаток до вже набраних 300 тисяч.

Додамо, нещодавно в українській розвідці повідомили, що Росія готується розпочати нову хвилю мобілізації, але зазначили, що це ще більше її виснажить.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Росії