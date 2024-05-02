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Росія може допомагати Китаю з підготовкою до нападу на Тайвань, - Bloomberg

Фото: військові сили Китаю і Росії тісно співпрацюють в питанні Тайваню (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Представники розвідки США вважають, що Росія та Китай тісніше співпрацюють у військових питаннях, включаючи можливе вторгнення на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми вперше бачимо, як Китай і Росія співпрацюють у відносинах з Тайванем і визнають, що це місце, де Китай точно хоче, щоб Росія співпрацювала з ними, і ми не бачимо причин, чому б вони цього не робили", - сказала директор Національної розвідки Авріл Хейнс.

Хейнс додала, що оцінки розвідки вказують на "зростання співпраці у "безмежному" партнерстві" між Росією та Китаєм у дійсно всіх секторах суспільства. Зокрема в:

  • політичному,
  • економічному,
  • військовому,
  • технологічному.

"Звичайно, така можливість є... Питання про те, наскільки це ймовірно, я думаю, залежить від сценарію", - додала вона.

Співпраця Китаю та Росії

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Китай подовжує співпрацю з Росією.

Попри те, що публічно Китай розповідає про нейтралітет у війні РФ проти України, фактичного засудження Москви з боку Пекіну не було. Китайські компанії тим часом продовжують постачати Росії товари подвійного призначення, які можуть використовуватися для виробництва зброї.

США не одноразово закликали Китай не надавати Росії військової допомоги. Крім того, Вашингтон пообіцяв посилити санкції проти Пекіна у разі надання РФ зброї.

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