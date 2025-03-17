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Росія має показати, що хоче миру: Макрон назвав три умови

Париж, Понеділок 17 березня 2025 20:59
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Росія має показати, що хоче миру: Макрон назвав три умови Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росії необхідно довести своє прагнення до миру з Україною. Зокрема, вона повинна погодиться на припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона в соцмережі X.

Макрон розповів, що він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Французький лідер зазначив, що Зеленський продемонстрував мужність, прийнявши пропозицію США про 30-денне припинення вогню. І тепер "Росія повинна довести, що дійсно хоче миру".

"Досить смертей. Досить знищених життів. Досить руйнувань. Зброя повинна замовкнути. Звірства і диверсії мають припинитися. Депортовані українські діти повинні возз'єднатися зі своїми сім'ями. Це всі умови, які Росія повинна виконати", - додав Макрон.

За його словами, президент США Дональд Трамп прихильний до того, щоб закінчити війну Росії проти України.

Президент Франції підкреслив, що тепер Франція разом з усіма партнерами має представити мирний план.

"Мирний план, що забезпечує надійні гарантії безпеки для України. Мирний план, який забезпечить міцний мир в Україні та Європі. Мирний план, який не дозволить Росії знову напасти", - уточнив він.

Пропозиція про припинення вогню

Нагадаємо, Україна погодилася встановити 30-денне припинення вогню з Росією. Таку пропозицію зробили США.

Але Росія поки що не погоджувалася і не відмовлялася від такої пропозиції. Російський диктатор Володимир Путін захотів її "підлаштувати" під умови РФ. Зокрема, він хоче, щоб під час перемир'я Україні не надавали військову допомогу.

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