Росія має намір залучити до 50 тисяч солдатів КНДР, - Зеленський

"Ми повинні розуміти, що корейці час від часу з'являються на території РФ, ми це бачимо, ми це знаємо. Якщо спочатку йшлося про сотні, потім про тисячі, то зараз ухвалено рішення, щоб на території Росії знаходилося від 30 до 50 тисяч північнокорейців. Вони вивчають цю війну", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що з огляду на те, що КНДР отримуватиме досвід сучасної війни від РФ, це може нести загрозу для інших держав на азіатському напрямку.

Крім цього, Північна Корея отримає від Росії ліцензії та всі військові інструменти. У сукупності та з урахуванням того, що ракети на КНДР виявлялися на території України, Зеленський вважає, що Південна Корея має більш тісно співпрацювати з Україною.

"Ми відкриті. Ми б дуже хотіли отримати підтримку від Південної Кореї у вигляді того, чого нам бракує, - а саме системи протиповітряної оборони. А ми готові працювати й у напрямку Drone Deal тощо. У Південній Кореї існує юридичне обмеження відповідно до Конституції, це їхній вибір. Але ми хотіли б співпраці й розраховуємо на це, наші дипломати ведуть переговори", - підсумував президент.