ua en ru
Вт, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія у Криму будує базу для морських дронів: до чого готуються окупанти

18:11 01.09.2026 Вт
1 хв
На Донузлаві з'явилася інфраструктура, яка може бути пов'язана з новим напрямом озброєння РФ
aimg Марія Науменко
Росія у Криму будує базу для морських дронів: до чого готуються окупанти Фото: російські військові у Криму (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Біля окупованого Новоозерного в Криму росіяни звели елінги, які, ймовірно, призначені для зберігання безекіпажних катерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "КіберБорошно".

За даними OSINT-спільноти, йдеться про нову інфраструктуру на березі Донузлава. Її призначення пов'язують із безекіпажними катерами, або морськими дронами.

Водночас наразі активного бойового застосування таких катерів з боку російських військ не фіксують.

Росія у Криму будує базу для морських дронів: до чого готуються окупантиФото: супутниковий знімок району Новоозерного в окупованому Криму, де росіяни звели нові елінги (t.me/kiber_boroshno)

Однак поява відповідних споруд може свідчити про те, що окупанти готуються до випробувань цього класу озброєння. Ймовірно, росіяни створюють необхідну інфраструктуру для його подальшого розгортання.

Таким чином, нові елінги біля Новоозерного можуть бути частиною підготовки Росії до майбутнього використання безекіпажних катерів у Чорному морі.

Нагадаємо, у серпні речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що окупований Крим фактично перестав бути повноцінною базою для російського флоту.

Водночас Росія продовжує використовувати півострів у військових цілях, зокрема для розміщення та забезпечення військової інфраструктури.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Дрони Крим
Новини
Шостий день тривог. Як довго РФ може інтенсивно бити по Києву та чи загрожує це Заходу
Шостий день тривог. Як довго РФ може інтенсивно бити по Києву та чи загрожує це Заходу
Аналітика
ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році
Анна Рижукредактор РБК-Україна ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році