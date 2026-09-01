Росія у Криму будує базу для морських дронів: до чого готуються окупанти

Біля окупованого Новоозерного в Криму росіяни звели елінги, які, ймовірно, призначені для зберігання безекіпажних катерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " КіберБорошно ".

За даними OSINT-спільноти, йдеться про нову інфраструктуру на березі Донузлава. Її призначення пов'язують із безекіпажними катерами, або морськими дронами.

Водночас наразі активного бойового застосування таких катерів з боку російських військ не фіксують.

Фото: супутниковий знімок району Новоозерного в окупованому Криму, де росіяни звели нові елінги (t.me/kiber_boroshno)

Однак поява відповідних споруд може свідчити про те, що окупанти готуються до випробувань цього класу озброєння. Ймовірно, росіяни створюють необхідну інфраструктуру для його подальшого розгортання.

Таким чином, нові елінги біля Новоозерного можуть бути частиною підготовки Росії до майбутнього використання безекіпажних катерів у Чорному морі.