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Росія копіює досвід України та масштабує власні безпілотні підрозділи, - Сирський

П'ятниця 30 травня 2025 09:47
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Росія копіює досвід України та масштабує власні безпілотні підрозділи, - Сирський Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) копіює досвід Сил оборони України в питанні розвитку безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та масштабує свої безпілотні підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

За словами головнокомандувача ЗСУ, він провів щомісячну нараду з питань застосування та розвитку безпілотних систем за участі командирів бойових підрозділів. Робота із масштабування підрозділів БпЛА дає результати: протягом травня за допомогою дронів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей.

"Заслухав доповідь розвідки щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БпЛА і наземних роботизованих комплексів на озброєння окупантів. Зокрема, ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи", - додав Сирський.

Сирський відзначив, що Сили оборони зберігають темп розвитку та постійно нарощують власні спроможності, щоб бути на крок попереду. Зокрема збільшується кількість екіпажів безпілотних систем й розвиваються власні безпілотні підрозділи.

"Під час наради також розглянули питання розвитку безпілотних наземних комплексів. Вони на полі бою виконують логістичні функції, евакуюють поранених воїнів, здійснюють мінування, а також діють як бойові модулі. У порівнянні з 2024 роком ми в рази збільшили постачання таких комплексів у військові частини та наростили підготовку спеціалістів БпНК", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протягом квітня, як розповідав Сирський, українські дрони уразили й знищили більше 83 тисяч цілей, що на 8% більше, ніж у березні.

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