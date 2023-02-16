Росія, Іран та Китай стали становити ще більшу загрозу, - поліція Британії

Напади 11 вересня 2001 року на Сполучені Штати та смертоносні інциденти у Британії зробили боротьбу з ісламістськими змовами пріоритетом для поліції боротьби з тероризмом, при цьому ресурси були зосереджені на загрозі з боку місцевих та зарубіжних бойовиків.

Джукс сказав, що відбулося зміщення акцентів, оскільки іноземні держави намагаються розбестити або залякати людей і причетні до вбивств і викрадень людей у Великій Британії. За його словами, за останні два роки кількість розслідувань, пов'язаних із погрозами державі, збільшилася вчетверо.

"Вимога про те, щоб ми грали роль правоохоронних органів у протидії загрозам з боку ворожих держав, безпрецедентна", - сказав Джукс.

Іран зробив не менше 15 спроб викрасти або навіть вбити британських громадян або осіб, які базуються в Сполученому Королівстві, які Тегеран розцінив як загрозу. Джакс сказав, що поліція проводить розслідування після заяв про те, що минулого року Китай організував «поліцейські дільниці» у великих містах по всьому світу, включаючи Нью-Йорк.

Великобританія звинуватила Росію у нападі з нервово-паралітичною речовиною у 2018 році, спрямованому проти колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Солсбері, на півдні Англії. Москва відкинула це звинувачення. А цього тижня охоронець посольства Великобританії у Берліні постав перед лондонським судом за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.

За його словами, група столичної поліції щодо розслідування військових злочинів, яка є підрозділом її контртерористичного управління, також займається більш ніж 100 зверненнями українських біженців у Великій Британії, пов'язаними з війною з Росією.