Росія, як агресор, досягла своєї цілі, - командувач сил оборони Естонії

За його словами, окупацією території сусідньої країни Росія надіслала світові чіткий сигнал, що це нормально. Він вважає, що внаслідок перемовин ця територія, найімовірніше, залишатиметься за РФ ще певний час.

На його думку, це є посланням іншим державам. Адже вони тепер можуть замислитися над тим, що і в них є підстави почати конфлікт з якогось старого питання або відібрати щось у свого сусіда.

"У Росії виникне вагоме виправдання спробувати досягти своїх стратегічних цілей десь в іншому місці, адже щодо України це спрацювало. Те, чим Росія платить за це в Україні – сотні тисяч полеглих, важко поранених і виснаження економіки – її не особливо хвилює. Вона створює у світі нову стратегічну позицію, і повернути це назад у найближчому майбутньому буде неможливо", - заявив Мерило.

Він також сказав, що якщо розв'язанням війни в Україні стане заморожений конфлікт, то в очах багатьох країн світу Росія буде переможцем.

Погрози Путіна

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що ухвалив би рішення про повномасштабне вторгнення раніше, якби міг зробити це знову. Він також заявив, що Україна не дотримується Мінських угод та що Росія "спонтанно" вторглася у лютому 2022 році.