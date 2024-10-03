Росія, Іран та Китай можуть використати ШІ, щоб вплинути на вибори в США, - ЗМІ

Агентство пише, що згідно з щорічною оцінкою загроз США, Сполучені Штати бачать зростаючу загрозу з боку Росії, Ірану та Китаю, які намагаються вплинути на вибори, у тому числі шляхом використання штучного інтелекту для поширення хибної інформації.

Так, за даними доповіді Міністерства внутрішньої безпеки, російські "агенти впливу" посилювали історії про мігрантів, які в'їжджають до США, намагаючись розпалити ворожнечу. Ба більше, вони використовували генеративний штучний інтелект для створення підроблених сайтів, які видавали себе справжніми американськими ЗМІ.

Іран у свою чергу стає "все більш агресивним у своїх зусиллях щодо надання іноземного впливу". У доповіді в одному з прикладів сказано, що іранські суб'єкти видавали себе за активістів в інтернеті, щоб заохочувати протести через конфлікт у Газі.

В оцінці Міністерства внутрішньої безпеки передбачається, що Росія, Іран і Китай "використовуватимуть поєднання підривних, неоголошених, злочинних та примусових методів для пошуку нових можливостей підірвати довіру до демократичних інститутів США та внутрішню соціальну згуртованість".

Згідно зі звітом, внутрішні агресивні екстремісти становлять ще одну серйозну загрозу. Зокрема, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп уже був об'єктом двох можливих замахів.

Також у доповіді йдеться, що внутрішні екстремісти можуть зробити спроби насильницьких дій "з метою посіяти страх серед виборців, кандидатів та працівників виборчих комісій, а також зірвати виборчий процес".

Серед цих суб'єктів найбільшу загрозу становлять одиночні злочинці або невеликі осередки, мотивовані невдоволенням, пов'язаним із расою, релігією, статтю чи антиурядовими поглядами.