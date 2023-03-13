Росія і Китай узгодили пропаганду і дезінформацію щодо війни в Україні, - Держдеп США

"Сполучені Штати як країна, Захід як суспільство, повільно приймали й усвідомлювали ступінь, до якої Китай і Росія зробили операції в інформаційному просторі невід'ємною частиною своїх національних цілей", - заявив він.

Чиновник Держдепу додав, що Китай і Росія витратили десятки мільярдів доларів на дезінформацію.

За його словами, Москва і Пекін - це "відлуння-камера" і "петля зворотного зв'язку" в поширенні неправдивих наративів про війну.

"Вони намагаються привернути все більше уваги, обмінюючись наративами", - підкреслив він.

Чиновник припустив, що ці зусилля з дезінформації де-факто спонсоруються державою.

Нагадаємо, російська пропаганда запустила потужну антиукраїнську інформаційну кампанію у Facebook.

Крім того, Росія запустила чергову інформаційну атаку щодо Бахмута.

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