"Росія хоче знищити Україну як націю": реакція світу на обстріл Києва

Головне: Світові лідери засудили нічний удар Росії по Києву та закликали до посилення тиску на Кремль.

В ЄС анонсували нові санкції проти суб'єктів, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії.

Латвія, Естонія, Фінляндія та Норвегія закликали посилити тиск на Росію та підтримати самооборону України.

Італія заявила про повну солідарність з Україною та готовність підтримувати Київ до досягнення миру.

ЄС готує нові санкції

Верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що одних слів засудження недостатньо.

"Лише слова засудження не зупинять атак на Київ. Сьогодні я запропоную ввести санкції проти ще більшої кількості суб'єктів, що підтримують російський військово-промисловий комплекс, у відповідь на ці удари. Чим частіше Москва нападає на цивільне населення, тим більше санкцій потрібно вводити", - прокоментувала Каллас.

Європейський комісар з питань сусідства та розширення Марта Кос наголосила, що засудження має супроводжуватися конкретними діями.

"Росія бореться за те, щоб знищити Україну як націю та позбавити її європейського майбутнього. Європа має забезпечити, щоб ці плани провалилися", - зазначила Кос.

Президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола висловила співчуття постраждалим киянам.

"Мої думки з усіма, хто втратив близьких, з тими, хто отримав поранення, та з усіма, хто вкотре був змушений провести ніч під обстрілом", - сказала Мецола.

Президентка ПАРЄ Петра Байр наголосила, що Україна діє виключно в межах самооборони.

"Поки Україна діє в порядку самооборони та завдає ударів по військових об'єктах, Росія знову нападає на цивільне населення та сіє терор. Я висловлюю повну солідарність з народом України", - наголосила Байр.

Країни Балтії та Північна Європа закликали до тиску

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Латвія і надалі підтримуватиме Україну.

"Росію необхідно примусити до миру через максимальний тиск, включно з санкціями", - підкреслила Браже.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав надати Україні ППО.

"Кремль досі не відмовляється від своїх імперських амбіцій. Щоб змінити цю ситуацію, Україні потрібні військові засоби для захисту свого народу, а тиск на Росію має посилюватися", - наголосив Тсахкна.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде висловив співчуття жертвам атаки.

"Я засуджую вчорашній російський напад на Україну, в результаті якого знову були вражені цивільні об'єкти, що призвело до численних жертв та поранених. Наші думки - з жертвами та всіма, хто постраждав", - сказав Ейде.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Вальтонен зазначила, що Росія вкотре продемонструвала зневагу до людського життя.

"Росія вкотре завдала удару по цивільній інфраструктурі, продемонструвавши відверте зневажливе ставлення до людського життя. Фінляндія висловлює повагу до мужності та стійкості українського народу. Ми солідарні з Україною", - зазначила Вальтонен.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив солідарність з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Висловлюю повну солідарність Андрію Сибізі та українському народу, які стали жертвами неприйнятного насильства. Росія має припинити ці атаки та діяти як відповідальний учасник міжнародної спільноти", - написав Таяні.

Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер висловила свою підтримку Україні, яка "продовжує свою роботу на користь Австрії навіть за найскладніших умов".

"Путін відступить лише тоді, коли ця війна стане економічно невигідною. Саме до цього прагне Європа. Австрія підтримує цей курс. Безпека України - це також безпека Європи, а отже, і Австрії", - написала вона.

Президентка Молдови Мая Санду висловила співчуття українцям.

"Молдова твердо стоїть на боці України. Відповідальність за ці злочини, посилення тиску на Росію та сильніша підтримка України - такою має бути відповідь усього світу", - написала вона в Х.

Генсек Ради Європи Ален Берсе зазначив, що правосуддя є невід'ємною частиною тривалого миру - саме тому РФ має відповісти за свої дії.

"Ще одне нагадування про те, що відповідальність не може залишатися лише обіцянкою. Вона має стати реальністю. У Раді Європи ми перетворюємо це зобов'язання на конкретні дії, щоб відповідальні за злочини, скоєні в Україні, не залишилися безкарними", - заявив Берсе.