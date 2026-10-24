Росія хоче примусити Україну до нейтрального статусу через тристоронні переговори, - політолог

"Символічний подарунок" для Трампа та розрахунок Кремля

Експерт зазначив, що заяви Дональда Трампа варто сприймати з урахуванням його стилю - він схильний видавати бажане за дійсне.

Водночас Росія зараз підлаштовується під Трампа та надсилає йому позитивні сигнали.

"Я вважаю, що ця згода (від РФ, - ред.) на відновлення переговорів у тристоронньому форматі - це такий черговий символічний подарунок Путіна Трампу перед 3 листопада. Подарунок символічний Трампу зробили, мовляв, зусилля Трампа в подоланні війни працюють і Путін готовий домовлятися з Трампом", - підкреслив Фесенко.

Політолог звернув увагу на час проведення зустрічі - у 10-х числах листопада. Це відбудеться вже після виборів до Конгресу США (3 листопада), але до саміту АТЕС, де можлива тристороння зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна.

Чого насправді прагне Росія на переговорах

За словами Фесенка, згода на переговори не означає згоди на припинення війни чи домовленості про припинення вогню. Головне питання для РФ, як випливає із заяв помічника президента РФ Юрія Ушакова, - це повоєнний безпековий устрій та місце України й Росії в ньому.

"Розшифруємо. Я думаю, що позиція Росії - вони будуть нас примушувати до офіційного визнання нейтрального статусу, щоб ми погодилися на нейтральний статус України, щоб на це погодилися американці. На жаль, Трамп може погодитися, а от для Європи це інша тема. Тим більше, вони хочуть, щоб на рівні НАТО зафіксували відмову від перспективи членства України в Альянсі", - заявив політолог.

Новий важіль тиску на Київ

Фесенко підсумував, що очікувати кардинальної зміни ситуації найближчим часом немає підстав.

"Відновлення переговорного майданчика поки це не шлях до миру, а скоріше буде ще один майданчик тиску на нас. Є тиск воєнний - через удари по Україні, є тиск через американців, і буде тиск через переговори на цьому майданчику. Вони поки технічні, інших переговорів і не буде", - констатував Фесенко.