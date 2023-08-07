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Росія хоче перетворити на сміттєзвалища окуповані території України, - ЦНС

Фото: РФ хоче перетворити окуповані території на сміттєзвалище (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія планує перетворити тимчасово окуповані території України на сміттєзвалище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

Відомо, що Росія планує витрати на закупівлю обладнання та постачання спеціалізованої техніки для сміттєвих звалищ на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ", - сказано у повідомлені. 

Як заявляють росіяни, 1,3 мільярди рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Однак актично окупанти хочуть використати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств. А кошти планують відмити через підставні компанії підконтрольні особисто главі уряду РФ Михайлу Мішустіну.

"Росіян не турбує питання цивільного населення на ТОТ і куди буде вивезено сміття. Ключове – встигну розікрасти кошти до моменту деокупації наших територій", - пише ЦНС.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже близько двох місяців ведуть контрнаступ на фронті в Україні. За цей час вдалося звільнити кілька населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях та частину території, які були окуповані з 2014 року.

При цьому, як уточнюють в Інституті вивчення війни, удари ЗСУ по критичних російських об'єктах наземних комунікацій, зокрема по мостах в окупованому Криму, є частиною кампанії ЗСУ з перехоплення, спрямованої на створення умов для майбутніх етапів контрнаступу.

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