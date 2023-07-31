Росія готується до нових атак по Україні. Гуменюк назвала головні ознаки

"Активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. І це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що ворог і стратегічну авіацію починає підтягувати, і готуватись до певних маневрів", - розповіла вона.

Крім того, за словами Гуменюк, попри те, що ворог не вивів у море ракетоносії, але в пунктах базування "вони абсолютно готові" і вивести їх РФ може протягом години.

"Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі - ми не маємо рівень небезпеки високий. Тому що є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують", - наголосила Гуменюк.

Обстріл України 31 липня

У ніч проти понеділка, 31 липня, російські окупанти обстріляли Харків із С-300. Постраждала щонайменше одна людина. Один із "прильотів" припав на склад, де сталася пожежа. Детальніше про атаку на Харків - читайте у матеріалі РБК-Україна.