Росія готує інформаційне підґрунтя для дестабілізації ситуації в Молдові, - ISW

Російська Федерація намагається використати невизнане Придністров'я з метою дестабілізації ситуації у Молдові та готує інформаційний ґрунт для виправдання російської ескалації в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни.

Як зазначається у звіті, наприкінці минулого року влада Молдови звинуватила російських миротворців у Придністров'ї в численних порушеннях, зокрема неналежному використанні безпілотників під час навчань, що викликало інформаційну атаку з боку прокремлівського військового блогера.

Члени молдовської делегації в Об'єднаній контрольній комісії (ОКК) Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) під час засідання 18 січня зажадали від Комісії провести розслідування щодо російських миротворців через використання стрілецької зброї, безпілотників та імітаційної зброї під час навчань, які нібито мали на меті відбити диверсійну атаку на миротворчу заставу в молдовській зоні безпеки 22 грудня 2023 року.

Офіційний Кишинів заявив, що присутність і використання російськими миротворчими силами цієї зброї у зоні безпеки порушує протоколи ОКК та що російські миротворчі сили не розкрили належним чином деякі з цих озброєнь і безпілотників, що входять до їхнього арсеналу.

Як зазначає ISW, у відповідь відомий прокремлівський російський блогер 21 січня заявив, що влада Молдови посилює тиск на самопроголошену Придністровську Молдавську Республіку, закликаючи до виведення російських миротворців та чинячи економічний тиск на квазіутворення.

Блогер стверджував, що молдовський уряд наклав "подвійні" мита на придністровський бізнес, які становлять приблизно 16 млн доларів протягом невизначеного періоду часу, що призведе до зростання вартості життя у Придністров'ї. Нещодавні зміни до Митного кодексу Молдови вимагають від придністровських підприємств сплачувати ввізні мита молдовському уряду, тоді як раніше підприємства "республіки" сплачували мита лише Тирасполю.

Військовий блогер стверджував, що цей тиск підтримує "силову реінтеграцію" Придністров'я до складу Молдови та що Росія повинна готуватися до подальшої ескалації, нагадуючи нещодавні звинувачення з боку "президента" Республіки Вадима Красносельського.

"Заяви пов'язаного з Кремлем російського "воєнкора" і звинувачення Красносельського, ймовірно, є частиною інформаційної операції, спрямованої на дестабілізацію Молдови, яка межує з членом НАТО Румунією та виправдання будь-якої майбутньої російської ескалації в регіоні", - йдеться у звіті ISW.

Ситуація у Молдові та Придністров'ї

Днями президентка Молдови Мая Санду заявила про навесні Росія знову спробує дестабілізувати ситуацію у країні, використовуючи режим у невизнаному Придністров'ї.

Інститут вивчення війни не виключив, що Кремль може використати Придністров'я для блокування зернового коридору.

Також в ISW повідомили, що Росія за допомогою Придністров'я може готувати інформаційні умови для операції з дестабілізації ситуації у Молдові.

У листопаді Санду звинуватила Росію у підкупі виборців на місцевих виборах у Молдові.

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