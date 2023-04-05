Росія не досягне успіху у спробах посварити Україну та Польщу, - Дуда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди на спільному виступі з українським колегою Володимиром Зеленським.

За його словами, російські окупанти вже неодноразово намагалися погіршити відносини між Україною та Польщею, направити країни одна проти одної за принципом розділяй та володарюй.

"Сьогодні вони також намагаються, лякаючи поляків українцями, а українців - поляками. Але їм це не вдасться. Саме тому сьогодні ми разом звідси надсилаємо чітке послання Кремлю - вам не вдасться нас посварити, вам не вдасться нас розділити, ніколи більше", - наголосив Дуда.

Глава держави нагадав, що Україну та Польщу об'єднує тривала спільна історія.

"Саме тому ми не боїмося говорити про найскладніші сторінки нашої історії. Ми продемонстрували це спільним візитом до Львова на меморіал орлят та січових стрільців. У нас велика історія, велика культура та велике прекрасне майбутнє", - додав президент Польщі.