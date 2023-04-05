ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія не досягне успіху у спробах посварити Україну та Польщу, - Дуда

Новость на русском →
Варшава, Середа 05 квітня 2023 22:49
Росія не досягне успіху у спробах посварити Україну та Польщу, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Усі спроби посварити Україну та Польщу, які здійснюють представники Росії, будуть провальними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди на спільному виступі з українським колегою Володимиром Зеленським.

За його словами, російські окупанти вже неодноразово намагалися погіршити відносини між Україною та Польщею, направити країни одна проти одної за принципом розділяй та володарюй.

"Сьогодні вони також намагаються, лякаючи поляків українцями, а українців - поляками. Але їм це не вдасться. Саме тому сьогодні ми разом звідси надсилаємо чітке послання Кремлю - вам не вдасться нас посварити, вам не вдасться нас розділити, ніколи більше", - наголосив Дуда.

Глава держави нагадав, що Україну та Польщу об'єднує тривала спільна історія.

"Саме тому ми не боїмося говорити про найскладніші сторінки нашої історії. Ми продемонстрували це спільним візитом до Львова на меморіал орлят та січових стрільців. У нас велика історія, велика культура та велике прекрасне майбутнє", - додав президент Польщі.

Нагадаємо, президент України сьогодні, 5 квітня, перебуває з офіційним візитом у Польщі. Зокрема, він виступив із Дудою у Варшаві. З ключовими заявами президентів можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Польща Анджей Дуда Війна Росії проти України
NEWS
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
DAILY
Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні