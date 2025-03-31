Росія допомогла засудженому молдовському депутату втекти в Придністров'я

"У нас є підтверджена інформація, що Росія допомогла Олександру Нестеровському уникнути взяття під варту. Ці дії - частина механізму гібридної агресії проти Молдови, про який спецслужба неодноразово попереджала", - підкреслив Мустяце.

За даними СІБ, Нестеровський за день до оголошення йому вироку прибув до російського посольства в Кишиневі. Після цього депутата перевезли в Придністров'я на автомобілі з дипломатичними номерами російського посольства.

"Відповідно, на момент винесення вироку Олександру Нестеровському до 12 років позбавлення волі в колонії закритого типу він уже перебував на території лівобережжя Дністра", - додає спецслужба.

Також Служба інформації та безпеки оприлюднила відео, на якому можна помітити, як Нестеровський приїжджає до російського посольства.

