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Росія допомогла засудженому молдовському депутату втекти в Придністров'я

Фото: Олександр Нестеровський, молдавський депутат (facebook.com/nesterovschi)
Автор: Іван Носальський

Молдавському депутату Олександру Нестеровському, якого засудили до 12 років позбавлення волі, вдалося втекти в Придністров'я. У цьому йому допомагала Росія.

Про це заявив глава Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Олександр Мустяце, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"У нас є підтверджена інформація, що Росія допомогла Олександру Нестеровському уникнути взяття під варту. Ці дії - частина механізму гібридної агресії проти Молдови, про який спецслужба неодноразово попереджала", - підкреслив Мустяце.

За даними СІБ, Нестеровський за день до оголошення йому вироку прибув до російського посольства в Кишиневі. Після цього депутата перевезли в Придністров'я на автомобілі з дипломатичними номерами російського посольства.

"Відповідно, на момент винесення вироку Олександру Нестеровському до 12 років позбавлення волі в колонії закритого типу він уже перебував на території лівобережжя Дністра", - додає спецслужба.

Також Служба інформації та безпеки оприлюднила відео, на якому можна помітити, як Нестеровський приїжджає до російського посольства.
 

У чому звинувачують Нестеровського

Варто зауважити, що Олександр Нестеровський є соратником скандального проросійського олігарха Ілана Шора, який втік із Молдови до РФ.

Нестеровського підозрюють у тому, що він є частиною злочинної мережі, яку очолює Шор. Зокрема, йдеться про допомогу у здійсненні незаконного фінансування партії "Шор".

До слова, минулого тижня в Молдові затримали голову Гагаузької автономії Молдови Євгенію Гуцул.

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