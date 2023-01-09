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Росія боїться використати свої новітні літаки у війні з Україною, - британська розвідка

Фото: Су-57 FELON (theaviationist.com)
Автор: Олександр Білоус

Росія використовує свої новітні винищувачі для запуску ракет Україною за тисячі кілометрів від кордону. У Москві бояться спрямовувати їх ближче до лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, щонайменше з червня 2022 року ВКС Росії використовували Су-57 FELON для виконання місій проти України. Ці місії обмежувалися польотами над територією Росії та запуском ракет великої дальності класу "повітря-земля" або "повітря-повітря" територією України.

За даними британської розвідки, FELON - це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий літак п'ятого покоління, в якому використовуються технології малопомітності та передова авіоніка. На останніх доступних зображеннях видно, як п'ять літаків FELON припарковано на авіабазі Актюбінськ, де знаходиться 929-й Центр польотів. Оскільки це єдина відома база FELON, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України.

"Росія, швидше за все, віддає пріоритет тому, щоб уникнути шкоди для репутації, скорочення експортних перспектив та компрометації секретних технологій, які можуть виникнути у разі втрати FELON через Україну. Це симптом того, що Росія, як і раніше, не схильна до ризику, застосовуючи свої військово-повітряні сили у війні", - наголошують Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка назвала причини втрат російської авіації у війні з Україною.

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