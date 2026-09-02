Росія б'є по складах із продуктами: Висоцький розповів, чи загрожує Україні дефіцит

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький заявив в ефірі марафону, що дефіцит соціально-значимих продуктів в Україні не фіксується.

За його словами, обсяги виробництва основних категорій перевищують внутрішнє споживання.

Йдеться про овочі борщового набору, зернові, борошно, хліб, крупи, макаронні вироби, цукор і рослинну олію.

Достатньо також виробництва кормів, необхідних для випуску молочної та м'ясної продукції.

Висоцький зазначив, що цього року в Україні зберуть понад 80 млн. тонн зернових та олійних культур, тоді як внутрішнє споживання становить близько 20 млн. тонн, або чверть від загального обсягу.

Основна проблема – логістика

За словами чиновника, зараз Росія цілеспрямовано атакує місця зберігання продукції, зокрема, великі розподільчі центри. Через них товари надходять партіями, після чого сортуються та направляються до конкретних магазинів.

Через пошкодження таких об'єктів виникають тимчасові перебої із доставкою продукції. При цьому фізично товарів достатньо, а система їхнього розподілу поступово перебудовується.

Висоцький підкреслив, що підстав для масової закупівлі продуктів на користь немає. Він також зазначив, що в Україні працюють сотні виробників кожної категорії, які розташовані в різних регіонах.

Асортимент може змінитися

Повністю перекрити дороги та під'їзди до великих міст, за словами Висоцького, неможливо. При цьому одночасно доставляти широкий асортимент до кожного магазину зараз складніше.

У таких умовах, пояснив чиновник, постачання можуть здійснюватися з меншою номенклатурою, але більшими обсягами та з певною періодичністю.

Необхідні товари при цьому будуть доступні у кількох точках продажу та зможуть покривати базові потреби населення.