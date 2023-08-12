Росія, атакуючи "Мотор Січ", надіслала чіткий сигнал Туреччині, - ЗМІ

Росія послала Туреччині чіткий сигнал, коли завдала удару по українському підприємству "Мотор Січ", що виробляє двигуни для турецьких літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.

Приватне турецьке підприємство "Байкар" виробляє безпілотники "Акінчі" і "Кизильма", для яких "Мотор Січ" постачає двигуни.

Аналітик із питань безпеки та оборони, який працює в Тбілісі, Євген Коган вважає, що російський диктатор Володимир Путін, по суті, говорить своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану: "Не дивлячись на наші дружні стосунки і повагу один до одного, витівка вашого зятя в Україні дорого йому обійдеться", - мається на увазі глава компанії Baykar Сельчук Байрактар, одружений на одній із дочок турецького президента.

"Будь-який військовий об'єкт в Україні, місцевий або іноземний, є законною метою, і Росія не збирається стримувати Україну у знищенні таких об'єктів", - додав Коган.

"Мотор Січ" і українська фірма "Івченко-Прогрес" постачають двигуни АІ-450 для безпілотника "Акінчі", а також двигуни АІ-25ТЛТ для безпілотників "Анка-3" і "Кизилелма".

Безпілотник "Анка-3" виробляє компанія Turkish Aerospace Industries, а "Кизилелма" компанії Baykar перебуває на стадії розробки.

Атака на "Мотор Січ"

5 серпня РФ здійснила масовану атаку територією України. Спочатку у Повітряних силах повідомляли про запуск "Калібрів" з півдня, що летіли у напрямку Києва. Але в якийсь момент вони раптово повернули до Хмельницького.

Метою окупантів були "Мотор-Січ" та Хмельницький. Частину ракет ППО вдалося збити.

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, після масованих атак по Україні з використанням дронів та ракет окупанти взяли "паузу". При цьому ворог може застосувати точкові обстріли та балістику.

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