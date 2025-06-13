Росія атакувала Україну "Шахедами" і ракетами: у Повітряних силах назвали основні напрямки

У ніч на п'ятницю, 13 червня, Росія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами та 55 дронами - ударними та імітаційними. Є влучання у 9 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Черговий ворожий напад тривав із 22:30 минулої доби, й основним напрямком його удару була Харківська, Донецька та Дніпропетровська області.

Атаку було здійснено 55 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних модифікацій. Крім того, ворог випустив чотири балістичні ракети Іскандер-М / KN-23 із території Воронезької та Ростовської областей РФ.

Безпілотники запускалися з напрямків Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття атаки були залучені підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні системи Сил оборони України.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 - збито вогневими засобами ураження, 15 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - повідомили захисники неба.

Попри ефективну роботу протиповітряної оборони, зафіксовано влучання ворожих засобів у дев’яти локаціях. Наслідки уточнюються.